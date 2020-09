Espanhola Audax investe 100 milhões em centrais solares em Portugal

A Audax vai investir 100 milhões de euros no desenvolvimento das duas centrais solares que arrecadou na segunda ronda de leilões em Portugal realizado em agosto, noticiou o Jornal de Negócios.

A empresa espanhola arrecadou dois lotes, no sistema de tarifas garantidas, no último leilão solar para a construção de centrais no Algarve (58 MW) e outro no Alentejo (99 MW), um total de 157 megawatts (MW).

A construção das centrais da Audax deverá arrancar em 2023, tendo de estar concluídas em 2024, altura em que a rede terá capacidade de receber esta energia, segunda estima o Governo. O valor de investimento poderá assim variar, já que as centrais estão ainda a ser desenhadas.

A sul-coreana Hanwha Q Cells, as espanholas Endesa e Iberdrola, a alemã Enerland e a francesa Tag Energie são as restantes vencedoras do leilão realizado em agosto.

A Audax entrou no mercado português em 2013, enquanto comercializadora de energia, tendo comprado recentemente 75% da portuguesa PH Simples por 20 milhões, como noticiou o Eco. Com este negócio, a espanhola passará a ter mais de 23 mil clientes e uma faturação de 175 milhões.