Espanhola Meliá vai ter hotel com centro de congressos em Lisboa

A cadeia hoteleira espanhola Meliá vai inaugurar um novo hotel em Lisboa no segundo semestre do próximo ano. A unidade está a ser construída junto ao Marquês de Pombal, no cruzamento da Avenida Fontes Pereira de Melo com a Avenida António Augusto de Aguiar.

A segunda fase de construção do empreendimento, que está a cargo da Engexpor, arrancou este mês. O futuro hotel cinco estrelas terá uma oferta de 240 quartos divididos por 14 pisos e um centro de congressos com capacidade para 550 pessoas. Além de disponibilizar salas de reunião, contará ainda com um restaurante e um bar-lounge com vista panorâmica sobre a capital portuguesa.

No total, a unidade ocupa uma área bruta de construção de 22 220 metros quadrados. Além dos 14 pisos acima do solo o Meliá Lisboa terá mais seis pisos subterrâneos.

A promoção imobiliária do empreendimento está a cargo do Discovery Portugal Real Estate Fund - assessorado pela Explorer Investments - e resulta de uma parceria firmada entre esta entidade e a Meliã Hotels International.

O grupo espanhol tem já nove hotéis da marca Meliá em Portugal nas cidades de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Lisboa, Madeira, Porto e Setúbal.