Espanhola Sorigué compra 70% da coimbrã SunEnergy

A energética SunEnergy, que se dedica a vender painéis fotovoltaicos e a explorar outras soluções a partir de fontes renováveis, anunciou esta quarta-feira que o grupo espanhol Sorigué entrou no capital da empresa. O grupo Sorigué adquiriu 70% da SunEnergy. Os valores do negócio não foram revelados.

"Chegámos à conclusão de que esta operação era benéfica para nós, na medida em que passamos a integrar um grupo com quase 70 anos de atividade e uma vontade constante de evoluir", afirma Raul Santos, diretor-geral da SunEnergy, citado em comunicado.

O gestor realça que o negócio traz "estabilidade" e "mais oportunidades" à empresa de Coimbra, abrindo "as portas do mercado espanhol".

A SunEnergy faturou 5,5 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2022, o que representa um crescimento do volume de negócios em 50%. A energética tem atualmente 17 delegações em todo o país, mantendo o objetivo de chegar às 20 ainda este ano.

O grupo Sorigué remonta a 1954 e, desde então, desenvolve atividade em áreas como construção, engenharia e tecnologia. Atualmente é liderado por Ana Valles, sendo que o grupo entrou no setor das energias renováveis em 2021. "Esta entrada no capital da empresa portuguesa pressupõe, além da aposta na energia solar, a entrada do grupo na área da mobilidade sustentável, através da instalação e operação de postos de carregamento de carros elétricos", lê-se.