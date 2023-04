Especialistas em comboios juntam-se a Critical Software e Thales para modernizar sinalização

© John MACDOUGALL / AFP

"A Stadler, a Medway e a Alpha Trains, em parceria com a Critical Software e a Thales, vão desenvolver o seu próprio equipamento de bordo de sinalização ferroviária para o mercado português, alavancando assim a autonomia estratégica de Portugal neste setor", anunciaram hoje as empresas, que vão materializar um sistema baseado num "Módulo de Transmissão Específico ("STM") Convel externo", facilitará futuras atualizações e a abertura do mercado a novos fornecedores.

A parceria junta assim a empresa suíça de material circulante ferroviário que há mais de 80 anos constrói comboios e locomotivas com o operador ferroviário português Medway, a companhia de leasing Alpha Trains, a empresa de engenharia portuguesa Critical Software, e a segundo do mundo em sinalização ferroviária, Thales, através da sua equipa portuguesa, para desenvolver em conjunto um sistema de sinalização de equipamento de bordo produzido em específico para o país. O objetivo é eliminar a dependência externa e facilitar a migração para a norma europeia.

"O principal objetivo da colaboração é desenvolver um STM Convel externo adaptável a qualquer fornecedor ETCS (European Train Control System), contribuindo assim para a migração correta do sistema, estando alinhados com as recomendações da Agência Ferroviária Europeia. Os comboios produzidos pela Stadler para circular em Portugal irão instalar um ETCS fornecido pela Thales e um STM externo desenvolvido pela Critical Software", explica-se, em comunicado.

De acordo coma comunicação enviada aos media, o ETCS é um sistema standard Europeu de proteção automática de comboios (ATP), concebido para melhorar a segurança e eficiência na operação ferroviária. Foi desenvolvido pela União Europeia para estabelecer um sistema de sinalização comum em toda a Europa. Está gradualmente a ser implementado em todos os países e espera-se que substitua os sistemas nacionais de sinalização e controlo (Convel em Portugal), uma vez que estes são incompatíveis entre si criando, desta forma, uma norma única.

"O STM Convel é um sistema de transição intermédio, ou sistema de comunicação entre dispositivos do sistema ATP, que permite que os comboios com ETCS circulem em linhas com Convel (sistemas de segurança nacionais) que não têm ETCS. A sua função é ler as informações das balizas instaladas nas infraestruturas ferroviárias e traduzi-las de modo a integrá-las no sistema ETCS do comboio, que as aplica e representa permitindo assim operar de forma similar ao Convel."

Segundo as empresas, em comparação com quaisquer outras alternativas, "o STM externo é uma solução adaptativa a qualquer fornecedor ETCS. A sua implementação contribui para a correta migração do sistema, bem como permite uma maior abertura do mercado de sinalização em Portugal, uma vez que as futuras atualizações do ETCS não afetarão o STM instalado e vice-versa, simplificando substancialmente a validação ou certificação do sistema. Pode inclusive, ser facilmente retirado quando todas as linhas ferroviárias tiverem o sistema ETCS instalado".

Estas são algumas das vantagens apontadas, a par do "grande fator de integração vertical de tecnologia nacional", elementos essenciais na escolha da colaboração da Stadler, Medway e Alpha Trains com a Critical Software e a Thales em Portugal. "Este projeto inovador representa um salto tecnológico importantíssimo para Portugal", acreditam, uma vez que os desenvolvimentos tecnológicos em vista permitirão "um aumento da qualidade do serviço e do apoio técnico prestado pelos operadores portugueses", não obstante a clara extensão de disponibilidade desta solução para qualquer fabricante ou operador de material circulante no mercado.