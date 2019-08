Esqueça a bagagem, a Iberia leva-a por si para o aeroporto

Bag on Board. É uma startup espanhola ao serviço da Iberia e promete facilitar a vida a muitos passageiros. O serviço pode ser pedido umas horas antes da viagem e na prática significa que o cliente pode seguir tranquilamente para o aeroporto sem se preocupar com a sua bagagem, que será encaminhada pela equipa da BoB.

“Recolhemos as tuas malas e deixamo-las no teu avião”, diz a Iberia, que assinou recentemente uma parceria para facilitar a vida dos seus passageiros.

O serviço é gratuito para clientes business e premium e tem um custo de 15 euros para a primeira mala de clientes de económica, a que acrescem outros 5 euros por cada mala adicional.

O serviço pode ser reservado até quatro horas antes da saída do voo e, para o cliente isto significa que apenas terá de as recolher no destino.

Para já, é possível utilizar este serviço para voos com orgiem em Madrid e Barcelona para voos operados para qualquer destino excepto EUA, Israel e Senegal.