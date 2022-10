Essência do Vinho quer duplicar vendas em dois anos

Nuno Pires é fundador da Essência do Vinho e o seu único acionista desde o início de 2022 © André Rolo / Global Imagens

A Essência do Vinho vai fechar o ano com uma faturação já "muito próxima" dos seis milhões de euros obtidos em 2019. Uma conquista importante se atendermos a que, antes da pandemia, a empresa portuense especializada na organização de provas e eventos, estava presente em dez mercados e desenvolvia 25 eventos por ano, e este ano, ainda só conseguiu trabalhar quatro mercados externos, além de Portugal. O Brasil constitui a grande aposta e a expectativa é que contribua para que, nos próximos dois anos, o volume de negócios da Essência duplique. "É um mercado gigantesco, que trabalho já há 20 anos, e a nossa ambição é replicar o modelo seguido por cá e chegar rapidamente aos números de vendas que temos em Portugal", explica Nuno Pires, fundador da empresa e, desde o início de 2022, o seu único acionista.

O objetivo é replicar no Brasil o modelo multiplataforma que implementou em Portugal, onde conta com a Revista de Vinhos e com um programa de rádio e televisão. No Brasil comprou a Gula, revista com 30 anos de experiência no mercado, e tem já fechado o contrato para um programa de televisão e de rádio. Tudo isto sem descurar a organização de eventos por todo o país, que só conseguiu retomar no início de 2021. "Estamos a trabalhar a todo o gás e o primeiro ano correu-nos muito bem", diz o responsável, lembrando que o mercado brasileiro é "muito importante" para as exportações dos vinhos portugueses.

Outra iniciativa que vai ter grande peso no crescimento esperado em 2023 é a organização da Wine & Travel Week, de 20 a 26 de fevereiro no Porto, e que se pretende afirmar como "o grande evento internacional dedicado ao enoturismo". O objetivo é trazer a Portugal 200 compradores e 70 jornalistas internacionais, e assegurar a presença de operadores na feira de, pelo menos, dez países distintos.

O evento conta com o apoio do Turismo de Portugal e da Great Wine Capital, a rede de capitais de grandes vinhedos do mundo, e que promove ações de formação, oportunidades de colaboração e negócios entre cidades e regiões prestigiadas como Adelaide (Austrália), Bilbau (Rioja, Espanha), Bordéus (França), Cidade do Cabo (África do Sul), Lausanne (Suíça), Mainz (Rheinhessen, Alemanha), Mendoza (Argentina), Porto (Portugal), São Francisco (Napa Valley, EUA), Valparaíso (Casablanca Valley Chile) e Verona (Itália).

3500 vinhos à prova este fim de semana em Lisboa

No mercado nacional, a empresa regressa, este fim de semana, ao Centro de Congressos de Lisboa, para um evento que vai já na sua 23.ª edição, embora só este ano tenha sido substituído o nome anterior - "Encontro com Vinhos, Encontro com Sabores" - pela chancela "Essência do Vinho".

São mais de 350 os produtores que marcam presença com quase 3500 vinhos em prova livre, durante três dias. O bilhete de entrada custa 15 euros, mas há ainda um extenso programa de atividades paralelas, entre provas verticais e masterclasses de vinhos nacionais e estrangeiros. O preço das atividades paralelas varia entre 25 e 50 euros, mas dá acesso automático às provas livres.

A TAP dará a conhecer a nova carta de vinhos a bordo dos voos de médio e longo curso, cuja seleção esteve a cargo dos provadores da Revista de Vinhos e da Gula, no âmbito da parceria da TAP Wine Experience, e os vinhos estarão disponíveis para prova no espaço TAP no evento.