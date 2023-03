Essilor Portugal instala 1000 painéis solares através da Greenvolt

Unidade de Produção Industrial da Essilor Portugal em Rio de Mouro, Sintra © DR

A Greenvolt anunciou esta segunda-feira que foi responsável pela implementação de uma unidade de produção para autoconsumo (UPAC) na Essilor Portugal, um projeto que consistiu na instalação de mais de 1000 painéis solares.

Através da Greenvolt Next, foram "instalados mais de 1000 painéis solares fotovoltaicos que, além de permitirem uma redução na fatura energética, vão reforçar os esforços da filial da empresa franco-italiana de lentes oftálmicas no sentido da redução da sua pegada carbónica", refere a Greenvolt em comunicado.

A empresa especializada no desenvolvimento e conceção de projetos de energia através de fontes renováveis do grupo Greenvolt irá aplicar, ao todo, 1022 módulos nas instalações da Essilor Portugal, localizada em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, sendo que estes painéis solares fotovoltaicos terão uma capacidade de 557 quilowatts pico (kWp), capazes de alcançar uma produção de energia de 806 megawatts hora (MWh) ao ano.

"Desenhámos um projeto ajustado às necessidades da Essilor Portugal, procurando dar resposta tanto à questão da redução da fatura energética como às preocupações ambientais que, desde a primeira hora, estiveram presentes", refere em comunicado Pedro Lavareda de Carvalho, managing partner da Greenvolt Next Portugal. "É com profunda satisfação que vemos mais uma empresa multinacional de referência dar este passo, e sobretudo por ver na Greenvolt Next o parceiro ideal para o fazer", acrescenta.

"Temos uma visão clara do que queremos para o futuro. Além de continuarmos a trabalhar afincadamente para fornecer aos nossos clientes, em Portugal e na Europa, as melhores lentes oftálmicas do mercado, queremos que os nossos produtos e serviços tenham um impacto o mais reduzido possível no meio ambiente", diz por seu turno Gustavo Pereira da Essilor Portugal, salientando que esta aposta ajudará a reduzir a emissão de CO2 até cerca de 439 toneladas por ano.