Essity abre Centro de Serviços Partilhados em Lisboa

Lisboa é a cidade escolhida pela Essity, empresa especializada em produtos e soluções de higiene e saúde, para acolher o seu centro de serviços partilhados.

A partir da capital portuguesa, o novo espaço - que deve estar totalmente operacional no segundo trimestre deste ano - dará apoio a todas as operações da empresa na Europa.

Como afirma o vice-presidente da Essity e diretor executivo do Centro de Serviços Empresariais, "este centro dá-nos a oportunidade para gerar boas práticas, aplicáveis ao resto da empresa, e apoiar a estratégia empresarial".

Carl-Magnus Stensson adianta, ainda que "além disso, Portugal é um mercado muito importante que oferece oportunidades de custos e nos permite reforçar a nossa posição no mercado. Temos sido capazes de encontrar aqui bons profissionais, cosmopolitas, com elevados níveis académicos e de língua inglesa, o que facilita a integração numa empresa global".

Em comunicado, empresa revela que já preencheu aproximadamente 150 posições em funções como "sourcing, funções de apoio à administração de clientes para posições financeiras, de recursos humanos e de TI", o que perfaz uma equipa de 200 pessoas a trabalhar na Essity a partir de Lisboa.

Apesar disto, a Essity continua a formar a equipa para este novo projeto e está a recrutar para várias áreas, em especial para a de Tecnologias da Informação (TI).

Segundo Carl-Magnus Stensson, a empresa está à procura de "pessoas com diferentes formações e experiências profissionais que incorporem a nossa visão e se identifiquem com as nossas crenças e os nossos comportamentos".

A Essity detalha que embora seja mais premente contratar colaboradores para a área de TI, a empresa que dar emprego quem possa dar apoio em várias necessidades empresariais. "Este novo centro representa também a oportunidade de os colaboradores da Essity sediados em Lisboa desenvolverem as suas carreiras profissionais no estrangeiro, seguindo as oportunidades internas da empresa em todo o mundo".