What3words: Esta App pode salvar-lhe a vida

A polícia e serviços de emergência no Reino Unido estão a recomendar à população a instalação da what3words, uma aplicação que consideram que poupa tempo, recursos e salva vidas.

A aplicação consegue determinar de forma precisa o local onde se encontra uma pessoa. Os criadores da what3words desenvolveram a aplicação de forma a dividir o mundo em 57 biliões de quadrados de 3 metros por 3 metros cada. No seu mapa, a cada quadrado foi atribuída uma ‘morada’ correspondente a três palavras. Uma espécie de código postal mundial muito preciso.

Várias pessoas que se encontravam perdidas ou em perigo foram encontradas de forma mais célere graças à aplicação. Limitaram-se a fornecer às autoridades e serviços de emergência a sua localização de três palavras.

“Estávamos num campo e não tínhamos a menor ideia onde estávamos”, contou Jess Tinsley, de 24 anos, à BBC. “Foi absolutamente horrível”, adiantou ao recordar o dia em que se perdeu junto com uns amigos numa caminhada num final de domingo.

Assim que tiveram rede nos telemóveis ligaram para o número de emergência. “A primeira coisa que o operador nos disse foi para instalarmos a aplicação what3words. Nunca tinha ouvido falar dela”, afirmou.

Um minuto depois de instalar a aplicação, a polícia já sabia onde se encontrava o grupo de amigos, que estavam ensopados e gelados, e o grupo foi resgatado.

Um dos autores da aplicação, Chris Sheldrick, cresceu numa zona rural e era habitual receber correio trocado com os vizinhos. “O nosso código postal não apontava para a nossa casa”, disse à BBC. O empreendedor trabalhou 10 anos na indústria da música e era por vezes frustrante conseguir que as bandas se encontrassem nas entradas certas para dar concertos.

Junto com um matemático, perceberam que conseguiam combinar três palavras para identificar de forma precisa todos locais de terra.

Em Portugal, o Palácio de Belém, por exemplo tem a morada cacos.ativar.dançar no mapa da what3words.

A Mongólia já se rendeu à aplicação e adoptou a what3words como seu serviços postal e o guia de viagens Lonely planet para o país fornece as moradas dos locais interesse no formato tal como estão no mapa da aplicação.

A Mercedes benz também incluiu o sistema de localização nos seus carros e a what3words está a ser usada em 35 línguas.

A aplicação funciona em ambiente Android e iOS e funciona mesmo quando há rede de comunicações.