Esta Manhã vista em média por 157 mil. Estreia de formato da TVI não supera a SIC

É mais uma aposta da TVI nas manhãs mas, pelo menos, na estreia Esta Manhã não superou a audiência média do formato da SIC para o mesmo horário, apenas o da RTP1. A SIC liderou no dia, apesar da transmissão do jogo Benfica x Sporting. O dérbi deu à Sport TV a nona posição entre os mais vistos do dia.

O novo formato das manhãs da estação de Queluz foi visto na estreia por 790 mil telespectadores, mas em média a audiência do programa apresentado por Nuno Eiró, Iva Domingues, Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Susana Pinto não superou a SIC.

"Em média, Esta Manhã observou uma audiência média de 157 mil telespectadores a que correspondeu um share de 14%. No mesmo período de transmissão, Alô Portugal, apresentado por José Figueiras na SIC, registou uma audiência média superior (212 mil telespectadores e um share de 15.4%) e Bom Dia Portugal, na RTP1, verificou uma audiência média de 133 mil telespectadores e um share de 14.4%", descreve a Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, na sua análise de audiências.

A estreia de Esta Manhã "superou as audiências acumuladas dos dias da semana de janeiro do programa Diário da Manhã (programa da TVI transmitido entre as 6h30 e as 10h00) em mais 62 mil telespectadores", destaca a agência de meios.

"Avaliando a performance ao minuto dos programas da manhã, no período compreendido entre as 6h55 e 10h00, infere-se que as audiências dos principais canais generalistas foram semelhantes e registaram uma tendência de audiências crescente. De mencionar que entre as 6h59 e as 8h30, a estreia de "Esta Manhã" manteve-se taco a taco com as audiências de "Bom Dia Portugal" (RTP1), e superiores à "Edição da Manhã" (SIC)", precisa a UM/IPG MediaBrands. No entanto, ressalva, "após o início de Alô Portugal, a SIC registou uma maior audiência média, passando para a liderança na última meia hora de emissão do programa".

"O pico máximo de audiências da estreia de "Esta Manhã" deu-se nos momentos finais do programa, altura em que mais de 265 mil portugueses estavam sintonizados na TVI", diz ainda.

SIC lidera, mas Sporting x Benfica chuta Sport TV para 9º mais visto

Em dia de dérbi lisboeta, a SIC manteve-se como o canal líder em audiências, registando uma audiência média de 484 mil telespectadores e um share de 18,3%, valor que apesar da queda de 1.8 pontos percentuais face a segunda-feira passada, está 0,7 pp acima da TVI.

Estação de Paço de Arcos coloca 5 programas entre os 10 mais vistos na segunda, com o Jornal da Noite a liderar os mais vistos do dia - 1,3 milhões de audiência média -, seguido das novelas Amor, Amor (1,2 milhões) e Terra Brava (1,1 milhões).

Ainda assim, com três formatos no top 10 dos mais vistos, a Estação de Queluz verificou um crescimento de +0.9 p.p. de share face à segunda-feira anterior, tendo fechado o dia com uma audiência média de 465 mil telespectadores e um share de 17,6%.

A RTP1 ficou-se pelos 10.6% de share - uma descida de 0,4 pp em relação à segunda-feira anterior -, num dia em que a Sport TV chegou à nona posição dos mais vistos do dia, em virtude da transmissão do dérbi lisboeta Sporting x Benfica. Canal premiam foi acompanhado por uma média de 47 mil telespectadores, gerando um share de 1,8%, uma subida de 0,9 pp face ao mesmo dia da semana anterior.