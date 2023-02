"Está na hora de a ANA fazer os investimentos" no aeroporto de Lisboa – Galamba

O ministro das Infraestruras, João Galamba, durante a inauguração do sistema de gestão de tráfego aéreo "Topsky" e da sala de operações de controlo de tráfego aéreo, na NAV (Navegação Aérea de Portugal), em Lisboa, 14 de fevereiro de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023 • 19:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse, nesta terça-feira, que "está na hora de a ANA fazer os investimentos" no aeroporto de Lisboa", uma vez que estão a ser resolvidos os problemas de descongestionamento do espaço aéreo.

"Este investimento [novo sistema de controlo de tráfego aéreo] juntamente com processos que estamos a tratar com a Força Aérea, no sentido de descongestionar e libertar espaço aéreo na área de Lisboa, permitem melhorar a operação e permitem também criar condições para que a ANA cumpra o seu contrato de concessão e execute, com a maior brevidade possível, as obrigações de investimento específicas que constam do anexo nove e também as obrigações genéricas do seu contrato de concessão, em que basicamente a Ana está obrigada a fazer investimentos necessários para acompanhar a procura", disse aos jornalistas o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O governante falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do sistema de gestão de tráfego aéreo Topsky e da sala de operações de controlo de tráfego aéreo, no Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa, da NAV Portugal.

"Muitas vezes a ANA dizia que não fazia os investimentos [no aeroporto de Lisboa] sem a resolução destes problemas. Estamos a resolver os problemas, está na hora de a ANA afazer os investimentos", vincou o ministro.

João Galamba explicou que estão a ser discutidas com a Força Aérea "questões de espaço aéreo" e também "pequenas melhorias no espaço físico".

O ministro sublinhou que o Aeroporto Humberto Delgado "continuará a ser, durante os próximos tempos, o único" aeroporto em Lisboa, e, por isso, "importa, obviamente, melhorar, na medida do possível, a operação", não tanto em termos de aumento de capacidade, mas de redução dos atrasos.

"Muitos dos constrangimentos operacionais e os famosos atrasos da TAP devem-se, sobretudo, a dificuldades e constrangimentos existentes no aeroporto de Lisboa", lembrou Galamba.

O projeto Topsky, comum a mais outros seis países e coordenado pelo Eurocontrol, foi apresentado pela NAV em 2019 e prevê um investimento de 103,8 milhões de euros, dos quais 5,56 milhões para obras e reabilitação total da sala com o objetivo substituir o antigo sistema, LISTAM, em utilização desde 2001.

O administrador da NAV Portugal Pedro Ângelo assinalou, no discurso durante a cerimónia, que se trata de um "enorme salto tecnológico" e que estão já a ser preparados novos projetos, como as novas torres em Cascais, Madeira e Lisboa, "todas a ser equipadas com o novo sistema Topsky Tower, em desenvolvimento".

O presidente executivo (CEO) da ANA - Aeroportos de Portugal disse, em 09 de dezembro, acreditar que as obras no aeroporto de Lisboa, que vão permitir aumentar a eficiência, num investimento de 200 a 300 milhões de euros, podem avançar no final de 2023.

Thierry Ligonnière avançou estas informações durante o 47.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Ponta Delgada, São Miguel, nos Açores.

"O projeto desta primeira fase da expansão do aeroporto de Lisboa - que não é uma expansão de capacidade, porque isso implica licenciamento ambiental - [...] coloca em cima de mesa a exequibilidade do aumento de capacidade no aeroporto de Lisboa", disse o responsável.

"É um projeto de 200 a 300 milhões de euros que conta com a criação de uma nova placa de estacionamento com possibilidade de colocar os aviões em contacto com a infraestrutura [...], permite também expandir o Terminal 1 para Sul com mais de dez portas de embarque para termos assim o embarque e o desembarque através das pontes telescópicas", afirmou. "Isto é um salto importante no aeroporto de Lisboa", sublinhou o CEO.