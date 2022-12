Estado dá à TAP menos 10 milhões do que o previsto

O ministro das Finanças, Fernando Medina © LUSA

O governo vai injetar na TAP 980 milhões de euros, a última parcela do apoio público, no âmbito do plano de reestruturação, reforçando assim o seu capital. São menos 10 milhões de euros do que o previsto, já que o Orçamento do Estado para 2022 tinha inscrito uma verba de 990 milhões de euros para a companhia aérea. Este será o último cheque destinado à transportadora no conjunto das ajudas estatais no valor global de 3,2 mil milhões de euros. Só que não será pago de uma só vez.

Segundo o comunicado que a TAP enviou à CMVM, a companhia vai receber os 980 milhões de euros em três prestações: a primeira, no valor de 294 milhões de euros, já foi transferida nesta terça-feira; a segunda, no montante de 343 milhões de euros será paga no dia 20 de dezembro de 2023; e terceira, de igual quantia, vai ser atribuída no dia 20 de dezembro de 2024.

Cortes salariais

O governo decidiu ainda renovar, por mais um ano, a situação económica difícil da TAP, PGA e da Cateringpor, com início a 1 de janeiro e termo a 31 de dezembro de 2023, renovável, nos termos do plano de reestruturação, segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República. Esta condição permite continuar a não respeitar os acordos de empresa com os trabalhadores. Com este estatuto, é possível a "redução de condições de trabalho e a não aplicação ou a suspensão, total ou parcial, das cláusulas dos acordos de empresa ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis", segundo a resolução do executivo.

Neste momento, estão em vigor acordos de emergência que impõem, entre outras condições, um corte transversal de 20% para salários acima dos 1410 euros. No caso dos pilotos, a redução era de 45%, mas a meio do ano administração da TAP decidiu baixar aquele corte em 10 pontos para 35%, com retroativos a janeiro de 2022.