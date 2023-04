Estado dá mais um dia para entrega de propostas para a compra da Efacec

© Ivo Pereira / Global Imagens

Os candidatos à compra de 71,73% da Efacec, parte detida pelo Estado, têm mais um dia para entregar as propostas vinculativas. Ao Dinheiro Vivo, a Parpública informou esta segunda-feira que "o prazo de entrega foi prorrogado 24 horas", ou seja, termina às 17 horas desta terça-feira, dia 11, e não desta segunda-feira, doa 10, como estava inicialmente previsto.

Inicialmente estavam cinco empresas interessadas. A resolução do Conselho de Ministros, de 3 de março, determinou a passagem à segunda fase do processo de reprivatização da Efacec: a Mota -Engil Capital, S. A.; a Mutares Iberia, S. L.; a Oaktree Capital Management, L. P.; a Oxy Capital - SGOIC, S. A.; e o Agrupamento constituído pelas sociedades Grupo Visabeira, S. A., e SODECIA - Participações Sociais, SGPS, S. A.

Contudo, o Eco noticiou esta segunda-feira que a Mota-Engil terá desistido da compra. Se assim se confirmar, ficarão quatro empresas na etapa final.

Recebidas as propostas vinculativas e de melhoramento para a aquisição da Efacec, a Parpública irá analisar a documentação recebida e certificar-se que os pressupostos estão em conformidade. Só então, passados um ou dois dias, irá remeter a sua conclusão ao governo que terá a decisão final na escolha do candidato à compra da empresa.

Ao que o Dinheiro Vivo apurou, o executivo ainda está a avaliar se fará ou não uma comunicação pública quando o processo estiver concluído.

O governo aprovou em novembro do ano passado um novo processo de reprivatização da participação social do Estado de 71,73%, com um novo caderno de encargos, depois de ter anunciado, a 28 de outubro, que a venda da Efacec ao grupo DST não foi concluída por não se terem verificado "todas as condições necessárias" à concretização do acordo de alienação.

Em juiho de 2020, o governo decidiu nacionalizar a participação de 71,7% das acções detidas pela empresária angolana Isabel dos Santos na Efacec, uma solução temporária que visava salvar a empresa.

De lá para cá, surgiram dezenas de investidores interessados na compra, mas o negócio nunca se efetivou.

(Notícia atualizada às 18h33)