Estado de calamidade cancela regresso do comboio a vapor ao Vouga

Carruagens Napolitanas foram rebocadas por locomotiva a carvão-vapor. © Fotografia cedida por Manuel Moreira

O comboio a vapor só volta aos carris do Vouga em 2022. O agravamento da pandemia em Portugal e a declaração do estado de calamidade obrigaram a adiar o regresso aos carris do comboio histórico, que estava agendado para 11 e 18 de dezembro. Os bilhetes vão ser reembolsados, informou a transportadora nesta sexta-feira.

Caso os ingressos tenham sido comprados nas bilheteiras físicas, os clientes terão de lá regressar para pedir a devolução do montante pago. O processo também pode ser feito através do preenchimento de um formulário na página da CP: na secção de contactos da informação ao cliente será necessário o envio de digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF.

Caso a compra tenha sido feito online, o montante do bilhete será devolvido de forma automática para a conta bancária indicada na operação.

A CP ia pôr em marcha a locomotiva a carvão vapor E214 nos dias 11 e 18 de dezembro, no percurso entre Aveiro e Macinhata do Vouga. É a única locomotiva com estas características da frota da CP que está preparada para circular em via estreita. Funciona exclusivamente a carvão e água e lá dentro têm de estar fogueiros para que a máquina não pare.

Na viagem seriam rebocadas cinco carruagens históricas, algumas delas com mais de um século de existência.

Em 2021, a CP pôs em marcha a locomotiva a carvão vapor por seis vezes: dias 24 e 25 de abril e também em 8, 9, 15 e 16 de maio.