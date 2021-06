Estado em risco de entrar no capital de quatro bancos

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

O Estado português deverá passar a ter uma posição direta de cerca de 2% no capital do Novo Banco em 2022 e arrisca tornar-se acionista de mais três bancos.

Bison Bank, Haitong Bank - ambos detidos por investidores chineses - e Banco Montepio são os restantes bancos nos quais o Estado deverá vir a ser acionista por conta do regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, noticia o Expresso na sua edição em papel desta sexta-feira.

No caso do Novo Banco, o Fundo de Resolução - que está na espera pública - detém uma posição de 25% no capital desde que foi vendida uma parcela de 75% do banco à norte-americana Lone Star, em 2017.

Segundo o jornal, no Novo Banco, o Estado começará por ter uma "uma participação em torno de 2%, mas ela subirá ao longo dos anos, devendo chegar até aos 15%".

O regime relativo aos ativos por impostos diferidos foi introduzido em 2014 e permitiu aos bancos obter ""descontos" nos impostos com a contrapartida de que o Estado ficaria acionista, num montante semelhante, se os bancos tivessem prejuízos", lembra o jornal.

Os acionistas dos bancos têm a oção de comprar a posição atribuível ao Estado no prazo de três anos a contar da data de confirmação pela Autoridade Tributária da conversão dos ativos por impostos diferidos em créditos para o Estado.

Atualmente, o Estado detém a Caixa Geral de Depósitos e o Efisa, do antigo BPN.