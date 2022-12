Estado empresta 13,8 milhões à Empresa do Alqueva

O Estado emprestou 13,8 milhões de euros à Empresa do Alqueva, "destinado a satisfazer as necessidades de financiamento, nomeadamente para fazer face aos pagamentos de gastos com energia", segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"No dia 26 de dezembro de 2022 foi contratualizado um empréstimo de médio e longo prazo entre a EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. e o Estado Português no montante de 13.822.146,00 euros, destinado a satisfazer as necessidades de financiamento da empresa, nomeadamente para fazer face aos pagamentos de gastos com energia", lê-se na mesma nota.

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., criada em 1995, é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, pertencente ao setor empresarial do Estado, que está sob a tutela do Ministério da Agricultura e Alimentação.

Com sede em Beja, centro da região beneficiária, a EDIA tem uma orientação estratégica baseada no aproveitamento da barragem de Alqueva.