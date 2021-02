Estado está preparado para fazer novo empréstimo à TAP

TAP © Fábio Poço/Global Imagens

A TAP precisa de se financiar em 970 milhões de euros e o Estado planeia ajudar a companhia com uma garantia pública que lhe permita obter esse financiamento junto do mercado. Mas, se as taxas de juro foram demasiado elevadas, o Governo está preprado para fazer um empréstimo direto ou uma injeção de capital.

A notícia é avançada pelo jornal Público que lembra que a estratégia, que terá de ser devidamente autorizada por Bruxelas, pretende evitar um aumento das responsabilidades financeira da transportadora aérea, que já são elevadas, mas acentuaria o envolvimento de dinheiros públicos.

Recorde-se que a TAP tem sobrevivido com os 1200 milhões de euros que o Estado emprestou à companhia aérea e que vão ser convertidos, no todo ou em parte, em capital social, fazendo subir a participação do Estado para muito perto dos 100%.

Até 2024, a TAP precisa de 2,1 a 2,5 mil milhões de euros de capital, contando, para isso, com garantias públicas do Estado.

A companhia aérea, que o ano passado terá tido prejuízos de 800 a 900 milhões de euros, precisa de cortar custos. Hoje arranca o período de um mês para os trabalhadores aderirem às saídas voluntárias.