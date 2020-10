Estado ficará com toda a responsabilidade das dívidas da TAP à banca em caso de falhas

TAP Air Portugal. © EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Com a alteração dos estatutos da TAP, que irá a votação em assembleia geral no próximo dia 10 de novembro, a empresa estatal Parpública passará a assumir o valor das prestações acessórias ligadas às dívidas da empresa perante a banca.

A notícia é avançada pelo jornal Público, na edição desta sexta-feira.

Até aqui, a Parpública já tinha responsabilidades financeiras mas estas eram divididas: ao Estado cabia uma fatia de 82,1 milhões de euros e ao consórcio privado Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Delgado, uma quantia de 73,9 milhões de euros.

Com a saída de Neeleman da TAP e o reforço da posição do Estado, que passou a deter 72,5% do capital, o consórcio privado deixou de existir. Humberto Pedrosa manteve a posição de 22,5% da empresa, através da sociedade HPGB.

Com esta alteração dos estatutos da TAP, todo o montante da dívida, no valor de 156 milhões de euros, ficará a cargo da Parpública.

O diário terá questionado o Ministério das Finanças e a Parpública para perceber o motivo desta alteração, que aumenta os encargos para o Estado, mas não terá sido possível obter resposta.