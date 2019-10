Estado injeta 518 milhões no capital da CP

518 616 538 euros. Este foi o montante injetado pelo Estado no capital da CP – Comboios de Portugal no seu mais recente aumento de capital. A informação foi divulgada esta segunda-feira pela empresa pública de comboios através de um comunicado emitido junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da transportadora explicou que este aumento de capital “destina-se a cobrir, exclusivamente, o pagamento de uma obrigação que vence nos próximos dias”. No comunicado à CMVM, a CP diz que este aumento de capital serve para a “cobertura de resultados transitados negativos”.

No final do primeiro semestre, a CP tinha um capital próprio negativo de 2311,7 milhões de euros: passivo de 2892 milhões de euros e ativo de 580,4 milhões de euros. Depois desta injeção de capital do Estado, o capital próprio negativo da transportadora baixou para 1773 milhões de euros.

A dimensão do capital próprio negativo da CP “implica que o ativo líquido seja totalmente financiado por capitais alheios, maioritariamente provenientes do Estado, na qualidade de detentor do capital estatutário”, referiu o conselho fiscal da empresa no parecer (página 70) aos resultados do primeiro semestre.