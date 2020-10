Estado já controla 72,5% da TAP. David Neeleman sai da administração

O Estado já controla 72,5% do capital da TAP. Foi comunicada esta sexta-feira ao mercado a formalização do reforço da participação do Estado junto da companhia aérea portuguesa. Depois desta alteração acionista, David Neeleman saiu do conselho de administração da empresa e deixou de ter qualquer ação na transportadora aérea nacional, refere o documento publicado junto da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Esta alteração acionista obrigou à saída do conselho de administração da TAP de Humberto Pedrosa e do filho, David Pedrosa, que são administradores do grupo Barraqueiro. A companhia aérea, devido ao reforço do capital do Estado, voltou a funcionar como uma empresa pública, com regras próprias, sobre com a incompatibilidade dos gestores, tal como acontecia antes da privatização, em 2015.

Por causa da saída da família Pedrosa, TAP decidiu, a 30 de setembro, eleger José Manuel Silva Rodrigues (ex-presidente da Carris) e Alexandra Margarida Vieira Reis “para as funções de vogal do conselho de administração”. Alexandra Reis também é vogal da comissão executiva da companhia aérea.

A TAP, à semelhança do que acontece com várias companhias aéreas à escala mundial – a United Airlines e a American Airlines vão despedir 32 mil pessoas – atravessa um período difícil que se deve nomeadamente à quebra da procura provocada pela pandemia de covid-19. A companhia aérea portuguesa, cuja maioria do capital pertence agora ao Estado, está a receber um pacote de Ajuda de Estado, negociado com o Bruxelas, e que pode ascender até 1,2 mil milhões de euros.

Além do empréstimo, houve uma reorganização acionista na TAP. O Estado ficou com 72,5% do capital; Humberto Pedrosa passou a deter uma participação direta de 22,5% no capital da companhia aérea – até agora, esta participação era detida de forma indireta, pelo consórcio Atlantic Gateway. Os trabalhadores da transportadora detêm os restantes 5% do capital.

Na hora da saída, o conselho de administração da TAP “agradece a dedicação, o contributo positivo e o trabalho desenvolvido pelo Senhor David Gary Neeleman no exercício do respetivo cargo na TAP, expressando os votos das maiores felicidades nos desafios que o futuro lhe reserva”.

Esta semana, a empresa atualmente liderada por Ramiro Sequeira comunicou ao mercado que, no primeiro semestre deste ano, registou prejuízos de 582 milhões de euros, sendo que os prejuízos do grupo TAP superaram os 600 milhões de euros.

Também nos últimos dias, o Jornal de Negócios avançou que a TAP conseguiu poupanças de cerca de mil milhões de dólares na sequência da renegociação de contratos com a Airbus para a entrega de aviões.