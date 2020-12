Estado paga dívida: Seis municípios do Grande Porto gerem STCP a partir do dia 1

Autocarro da STCP no centro do Porto. © Amin Chaar / Global Imagens

A STCP vai voltar a ser gerida pelos municípios a partir desta sexta-feira, 1 de janeiro de 2021. A transportadora rodoviária do Grande Porto passará a estar sob alçada das câmaras de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia. Isto só é possível porque o Estado transferiu esta quinta-feira os 15,8 milhões de euros necessários para cobrir o défice operacional de 2020 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.

O défice operacional de 2020 foi causado pela pandemia: durante este período, a empresa manteve a oferta mas teve de cumprir as regras de lotação, limitadas a dois terços da ocupação máxima permitida.

"Com a execução deste compromisso em tempo, estão criadas as condições, por parte do Estado, para que se proceda, a partir de 1 de janeiro de 2021, à transferência da titularidade do capital e da gestão da STCP para a esfera de seis municípios", referiu o ministério do Ambiente e da Ação Climática, que ainda tutela a STCP.

O Estado também vai transferir para as contas da transportadora as verbas necessárias para cobrir os investimentos para 2020 e 2021: 15,6 milhões entraram neste ano; os restantes 20,2 milhões serão saldados ao longo de 2021.

A passagem da STCP para estes municípios iniciou-se em agosto de 2019 e deveria ter ficado concluída em janeiro de 2020. Mas o processo esteve sob análise do Tribunal de Contas entre março e o final de novembro, concluindo que não era necessário visto prévio.

Através de publicação na página oficial do município do Porto, Rui Moreira destacou o regresso da STCP à esfera municipal "47 anos depois da estatização".

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes - Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.