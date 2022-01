Estado vai extinguir a Fundação Berardo

Joe Berardo © António Cotrim/Lusa

Dinheiro Vivo 08 Janeiro, 2022 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fundação Berardo vai ser extinta, na sequência de um relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que indica que a instituição promovia atividades fora do seu âmbito de atuação legal, escreve o diário digital Observador.

A extinção foi confirmada ao jornal pela Presidência do Conselho de Ministros, que adiantou que "o procedimento administrativo com vista à extinção foi iniciado oficiosamente a 5 de janeiro de 2022".

Segundo o Obervador, os bancos credores, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco, já foram notificados desta decisão do governo e estarão a analisar a notificação.

A Fundação José Berardo, cuja sede é no Funchal, não prestou declarações, mas disse que até ao início da tarde de sexta-feira não tinha sido notificada.

Joe Berardo, que criou a fuinha qualquendação com o seu nome no dia 12 de novembro de 1988, e da qual é presidente, também não respondeu às perguntas do Observador.