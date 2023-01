Estão abertas as inscrições para a competição The Marketing Game promovida pelo IPAM

Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) © DR

Dinheiro Vivo 10 Janeiro, 2023 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O The Marketing Game é uma competição totalmente online promovida pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), que desafia alunos do ensino secundário e profissional a participarem num jogo que alia entretenimento e desenvolvimento de competências de em gestão de marketing.

A inscrição no jogo é gratuita e deve ser feita pelos alunos que deverão estar divididos em equipas compostas por dois ou três elementos, entre 10 de janeiro e 10 de fevereiro.

A competição que tem uma duração de dois meses e meio, desafia os participantes a viver o dia-a-dia da gestão de uma empresa e a tomar decisões reais relacionadas com a dimensão estratégica, componente tática, prática, e operacional de marketing.

De acordo com Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, o marketing tem um papel "inequívoco no mundo dos negócios, afigurando-se cada vez mais como área categórica para a formação dos líderes do futuro".

O jogo está direcionado essencialmente para alunos que tenham interesse nas áreas das ciências sociais e económicas, embora esteja aberto a todos os que demonstrem curiosidade pela área de marketing.

Para Marta Bicho, diretora do IPAM Lisboa, "a participação no The Marketing Game é uma oportunidade única para os alunos experienciarem o dia-a-dia da gestão de uma empresa", o que contribui também para uma descoberta vocacional, refere em comunicado.

Nesta edição de 2023, as três primeiras equipas classificadas receberão vouchers da FNAC na cerimónia de encerramento que acontece a 25 de maio.

O primeiro prémio tem um valor de 1500 euros e o segundo e terceiro 750 euros e 450 euros, respetivamente.