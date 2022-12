Os vencedores da edição de 2021 do Prémio Primus Inter Pares © DR

Já estão abertas as inscrições para a nova edição do Prémio Primus Inter Pares - uma iniciativa do Banco Santander e do Expresso -, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de rigor, profissionalismo e excelência na gestão de empresas, através de oportunidades de formação académica complementar.

Para concorrer, os estudantes têm de ter nacionalidade portuguesa, menos de 26 anos e frequentar o último ano de mestrado na sequência de uma licenciatura nas áreas de Gestão de Empresas, Economia ou Engenharia.

Os candidatos passarão por várias provas de avaliação que irão apurar os 24 finalistas e, posteriormente, os cinco melhores, que serão entrevistados pelo júri. Os vencedores serão anunciados numa cerimónia no verão de 2023.

O prémio possibilitará aos três melhores candidatos a oportunidade privilegiada de frequentar um MBA em escolas de negócio nacionais ou internacionais. As instituições envolvidas no projeto são o IESE Business School (Barcelona), o IE Business School (Madrid), o Lisbon MBA (Universidades Católica e Nova), o ISCTE-INDEG, o ISEG, a Porto Business School e a Católica Porto Business School. Os quartos classificados recebem um curso de pós-graduação.

O Prémio Primus Inter Pares decorre há 19 anos, já recebeu 1550 inscrições e premiou 90 jovens. As inscrições podem realizar-se através do site www.premioprimusinterpares.pt.