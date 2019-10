Estas são as 5 melhores empresas para trabalhar nos EUA

A Fortune acaba de publicar a lista das 100 melhores empresas para trabalhar em 2019 nos EUA. Cadeias hoteleiras, empresas tecnológicas e de retalho dominam o top cinco. Venha conhecer as melhores e porque foram eleitas.

1. Hilton:

A cadeia hoteleira americana, que explora 5900 hotéis em 114 países, é a empresa que lidera a lista da Fortune. O inquérito revelou que 96% dos colaboradores afirmam estar felizes em trabalhar na Hilton. E porquê? Sentem-se bem recebidos quando entram pela primeira vez ao trabalho (97%); a empresa oferece benefícios especiais e exclusivos (96%); têm orgulho em dizer que trabalham na Hilton (96%); a gestão aplica práticas honestas e éticas (95%); os funcionários sentem-se como parte de uma equipa, seja qual for a sua função (95%). A Hilton emprega 55 mil colaboradores.

2. Salesforce

O grupo líder em CRM (Customer Relationship Management) tem 92% dos colaboradores a considerar a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Os funcionários destacam que as funções que exercem os faz sentir que contribuem de forma positiva para a comunidade (96%); têm orgulho em trabalhar na Salesforce (95%); sentem-se bem vindos quando ingressam na empresa (95%); a administração é honesta e ética (94%); e realçam a qualidade das instalações que contribuem para um bom ambiente de trabalho (93%). A empresa tem mais de 24 colaboradores.

3. Wegmans Food

Esta empresa familiar da área do retalho alimentar conquistou 94% dos funcionários. A Wegmans Food emprega 49 mil pessoas. Os trabalhadores realçaram a satisfação dos clientes, que consideram o serviço excelente (98%); a forma como são recebidos quando começam a trabalhar na empresa (98%); o sentimento de contribuição para a sociedade (97%); as práticas honestas e éticas da gestão (96%); e os meios fornecidos pela empresa para executar devidamente a função (96%).

4. WorkDay

Esta tecnológica, com mais de 8500 empregados, agrada a 93% dos colaboradores. Matérias como orgulho em trabalhar na WorkDay (95%), satisfação pelo impacto do seu trabalho na comunidade (95%), boa receção quando ingressam na empresa (95%), práticas honestas e éticas de gestão (94%) e instalações que contribuem para um bom ambiente de trabalho (94%) são as mais destacadas.

5. Kimpton Hotéis

A rede de hotéis e restaurantes norte-americana, com quase nove mil funcionários, garante que 92% da sua força trabalhadora considera a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Orgulho em dizer que se trabalha na Kimpton (95%), boa receção quando inicia funções na firma (95%), prazer pelo resultado do trabalho (94%), ser eu próprio (94%) e saber que os clientes acham o serviço excelente (93%) são os pontos mais apreciados pelos colaboradores.