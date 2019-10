Estas são as cinco melhores empresas para trabalhar no mundo

A Fortune já publicou a lista das 25 melhores empresas para trabalhar no mundo em 2019. Nós deixamos aqui o top 5. São multinacionais e algumas com presença em Portugal. Saiba porque os trabalhadores estão felizes em trabalhar nestes grandes grupos empresariais.

1. Cisco:

A tecnológica Cisco, que tem presença em Portugal, é a melhor empresa para trabalhar no mundo. E são os trabalhadores que o dizem. Um inquérito promovido pela Fortune concluiu que 93% dos colaboradores consideram que a Cisco é um ótimo local para trabalhar. Porquê? É um local seguro para trabalhar (98%); as pessoas são tratadas de forma justa, independentemente de sua orientação sexual (97%) e sem olhar a raças (96%); pode-se tirar folga quando necessário (96%); é um orgulho trabalhar na Cisco (95%). A tecnológica emprega quase 73 mil pessoas.

2. Hilton

A cadeia hoteleira americana, que explora 5900 hotéis em 114 países, ocupa a segunda posição no ranking da Fortune. O inquérito revelou que 90% dos colaboradores afirmam ser um ótimo local para trabalhar. No grupo, os colaboradores são tratados de forma justa, independentemente de sua orientação sexual (93%), sentem segurança no local de trabalho (92%), são bem recebidos quando ingressam na cadeia de hotéis (92%), tratadas de maneira justa, independentemente do sexo (92%) e têm orgulho em dizer que trabalham na Hilton (92%). A nível mundial, o grupo hoteleiro emprega 171 mil pessoas.

3. Salesforce

O grupo líder em CRM (Customer Relationship Management) tem 93% dos colaboradores a considerar a empresa um ótimo lugar para trabalhar. Os funcionários destacam a justiça com que são tratados independentemente da orientação sexual (98%), assim como da raça (96%). Outra das questões que relevam é exercer funções que os faz sentir que contribuem de forma positiva para a comunidade (96%). Por fim, realçam a hospitalidade nas boas vindas quando ingressam na empresa (96%). A Salesforce emprega mais de 40 mil colaboradores.

4. DHL Express

A DHL é a empresa mais internacional do mundo, com uma rede que marca presença em mais de 220 países e territórios, nomeadamente em Portugal. O grupo de logística é um ótimo local para trabalhar para 93% do universo de trabalhadores inquiridos. Os colaboradores salientam a igualdade entre todos, independentemente da raça, orientação sexual ou do sexo (95%). Orgulho em trabalhar na DHL (94%) e boa receção aquando da entrada na empresa (93%) são outros dos aspetos salientados pelos funcionários. O grupo emprega quase 100 mil colaboradores.

5. Mars

A Mars, empresa de origem familiar com mais de um século de história, é para 87% dos colaboradores um ótimo local de trabalho. Na Mars, os colaboradores são tratados de forma justa, independentemente de sua orientação sexual ou raça (95%). Trabalhar neste grupo é seguro (94%), há respeito pela igualdade de género (93%) e uma boa receção aquando do início de funções (93%) são outros dos aspetos que os trabalhadores destacam. O grupo é responsável por 68 mil postos de trabalho.