Estas são as principais necessidades de recursos humanos em Portugal

Tecnologia, saúde e turismo. São estas as áreas que ocupam o pódio das necessidades de recrutamento em Portugal. Quem as enumera é Paula Oliveira, senior partner da SDO Consulting, consultora de gestão especializada na transformação de capital humano.

No que diz respeito ao setor tecnológico, Paula Oliveira explica: “é difícil arranjar programadores. E é uma área que todas as empresas estão a precisar neste momento”. Sejam empresas tecnológicas ou não, a verdade é que muitas estão em processos de transformação digital. Paula Oliveira aponta ainda o problema da concorrência externa nesta área – a conhecida fuga de cérebros. “Todos os alunos que se vão formar no interior do país nos próximos três anos já estão contratados por uma empresa americana. Estão à espera que os miúdos acabem a formação”.

Sobre a saúde, a especialista em recursos humanos adianta que é outra área que sofre com a concorrência internacional. No setor do turismo, “não há pessoas que cheguem para todos os hotéis, hostels, restaurantes que estão a abrir. Não há pessoal formado com qualidade”.

“Acho que no futuro estas necessidades não vão ser suprimidas. Acho que teríamos de estar a fazer neste momento um trabalho mais profundo”, refere a especialista, lembrando que “a formação destes quadros demora alguns anos”.

Para colmatar esta escassez, as empresas acabam por ir lá fora recrutar. “Claro que pode não ser a solução economicamente mais interessante”, defende, afirmando que exige um esforço de gestão e adaptação permanente.

Paula Oliveira destaca o papel dos institutos politécnicos e da sua necessidade de valorização. “Este não é um problema de uma economia global. Esta necessidade de comunicação entre as escolas e as empresas já é um tema antiquíssimo. Os institutos politécnicos têm aqui um papel fundamental. Tem de haver um diálogo que aproxime os investidores dos institutos politécnicos”.