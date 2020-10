Este ano não há Black Friday nas lojas Kicks. Só online

Este ano não vai haver Black Friday nas cerca de duas dezenas de lojas físicas Kicks. Só online.

“People First (as pessoas primeiro). É este o lema da Kicks e o que nos guia, sobretudo, em tempos difíceis. O bem-estar, saúde e a segurança dos nossos colaborares e clientes são a nossa prioridade. Apesar da Black Friday ser uma das campanhas mais importantes do ano, queremos que todas as pessoas tenham acesso aos nossos produtos de forma segura e protegida. Desta forma, decidimos realizá-la apenas na loja online, onde temos um canal de vendas acessível, intuitivo, e com uma gama de ofertas para todos os gostos”, justifica José Vieira, cofundador da Kicks, citado em nota de imprensa.

A Black Friday – que se realiza a 27 de novembro, abarcando ainda o fim-de-semana seguinte – é uma das maiores épocas de vendas do retalho, com os consumidores a aproveitar as campanhas de desconto. Este ano, em tempo de pandemia e com os casos de infeção a subir no país, a marca decidiu realizar a Black Friday apenas online e não na rede de 17 lojas físicas, evitando-se ajuntamentos de pessoas junto das lojas.

A marca já tem no seu site uma página dedicada à Black Friday “que dá a oportunidade aos seus clientes de consultarem todas as informações relativas à campanha e fazerem a sua subscrição, para ficarem a par de todas as novidades em primeira mão”. “Todos os envios da loja online e devoluções são grátis em Portugal e as encomendas podem ser levantadas num ponto pick up ou numa loja Kicks à escolha”, refere a empresa.

A primeira loja Kicks abriu no Porto, em outubro de 2014, e a partir daí outras se seguiram. Hoje são 17 portas abertas ao público, de Norte a Sul do país, e uma loja online, dando emprego a mais de 120 colaboradores.