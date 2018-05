Este é o carro voador da Embraer

A Embraer revelou hoje em Los Angeles o primeiro protótipo do seu carro voador, que está a ser concebido pela nova unidade de negócio EmbraerX. O modelo, apresentado pelo CEO Paulo César de Souza e Silva, foi desenhado com base nos requisitos lançados pela Uber para este futuro meio de transporte. A construtora aeronáutica é uma das primeiras parceiras Uber Elevate, a divisão da empresa de boleias que irá pôr táxis voadores nos ares em 2023, e está a trabalhar de perto com os norte-americanos para ser uma das fornecedoras destes veículos.

“Temos de olhar para o futuro e para o que virá a seguir na aviação”, afirmou o CEO durante o primeiro dia do evento Uber Elevate, em LA. As inovações dos próximos anos passarão pelos veículos autónomos, híbridos e elétricos, culminando nos “eVTOL” – Electric Vertical Takeoff and Landing. Este primeiro conceito da Embraer está desenhado para levar quatro passageiros, além do piloto, mas a ideia é que venha a ser autónomo.

“Queremos estar neste novo negócio e por isso lançámos a EmbraerX no início de 2018”, explicou Paulo César. “Partilhamos esta visão com a Uber de que as pessoas em áreas de elevada densidade deverão poder passar mais tempo com a família ou a fazerem o que quiserem em vez de estarem no trânsito.” Em São Paulo, onde está a sede da empresa, o CEO disse demorar cerca de 2 horas do escritório até ao aeroporto. “É por isso que há uma enorme oportunidade e devemos olhar para isto.”

A EmbraerX tem engenheiros em Silicon Valley, Boston e Flórida em conexão com a equipa de engenharia no Brasil. “Somos uma das empresas mais bem preparadas para o eVTOL”, garantiu o CEO da Embraer. “Sabemos como operar em ciclos muito elevados”, acrescentou, referindo que este é um conceito aliciante mas com grandes desafios. “É uma visão sobre o futuro. Estamos aqui para isso.”

O protótipo pensado pela Embraer é apenas um de muitos que estão a ser concebidos por várias construtoras. Neste momento, o ecossistema de parceiros da Uber Elevate ainda é pequeno; a gigante de São Francisco está a trabalhar com a ARL, ES Aero, M4 Aerospace Engineering e Launchpoint e tem outras novas parcerias importantes, como a Karem Aircraft e a Molicel. No evento Elevate, a empresa apresentou os requisitos que as construtoras terão de cumprir para produzirem carros voadores (ou táxis aéreos como também lhe chama) que irão integrar a frota da Uber a partir de 2023.