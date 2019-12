Este Natal, vai poder encomendar a ceia pela Uber Eats

O Uber Eats vai passar a disponibilizar um cartering virtual em Lisboa, pelas mãos da Masstige. O lançamento é assinalado com um menu especial de Natal. Este menu estará disponível exclusivamente através da aplicação móvel durante toda a quadra natalícia.

O menu pode incluir entradas, três opções de prato principal – carne, peixe e vegetariano -, acompanhamento, sobremesa e bebidas. Há ainda a possibilidade de se escolher um menu simples ou completo. Todas as opções estão disponíveis para dividir entre grupos de quatro, oito ou 12 pessoas, e os preços podem ir dos 40 aos 240 euros.

“Sabemos que a época festiva é um motivo para partilhar refeições com amigos e família. O Uber Eats quer estar presente nos momentos em que a mesa precisa de opções convenientes e que devolvam tempo, com elevada qualidade”, afirma Mariana Ascensão, diretora de comunicação da Uber em Portugal. “Estamos muito satisfeitos em celebrar esta parceria com o catering Masstige e oferecer uma seleção de excelência através da nossa aplicação”.

A Masstige acaba também de abrir uma loja de refeições pré-prontas em Lisboa, pelo que “a parceria com o Uber Eats é o culminar deste percurso em que temos vindo a apostar, em que os objetivos principais são o serviço ao cliente e uma forma prática de estar na vida”, refere Gonçalo Trepa, fundador da Masstige.

Os pedidos podem ser feitos na aplicação, de segunda a sexta, entre as 12h00 e as 20h30, e aos sábados entre as 10h00 e as 14h00. Na época de Natal e Ano Novo, o Masstige encerra dias 24, 25 e 26 de dezembro e dia 1 de janeiro, e dia 31 de dezembro só estará aberto até às 15h00.

Para celebrar o lançamento, o Uber Eats oferece a taxa de entrega aos utilizadores que encomendem do Masstige com o código NATALEMCASA antes de confirmar o seu pedido. Esta oferta é limitada a 1000 pedidos.