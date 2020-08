Este português foi eleito o mais inovador no setor animal

O líder mais inovador no setor animal na Europa é português. André Jordão, co-fundador da startup Barkyn, foi distinguido nos prémios Global CEO Excellence 2020, da revista internacional de negócios e de liderança CEO Monthly, segundo informação divulgada nesta segunda-feira.

André Jordão é um dos fundadores – em conjunto com Ricardo Macedo – do negócio de pacotes de produtos para cães Barkyn. A startup sediada no Porto recebeu em junho um investimento de 5 milhões de euros em série A.

“O setor dos animais de estimação está em alta, sendo dos mercados online com maior crescimento e propensão contínua para tal. As famílias investem cada vez mais nos seus cães porque são considerados membros do núcleo. Mais do que inovar, a missão é criar o novo futuro do e-commerce numa perspetiva de personalização e de conveniência recorrendo a tecnologia”, refere o fazedor português, citado em nota de imprensa.

A CEO Monthly também distinguiu o responsável da consultora tecnológica GrowIN em Portugal, Anas El Arras. O marroquino recebeu o prémio de líder mais inovador da Europa na área de gestão de consultoria.