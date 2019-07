Estes pneus geram energia para alimentar o carro

Provavelmente já pensou nisto: qualquer veículo que circula na estrada gera energia quando trava ou simplesmente com o movimento das rodas em cima do pavimento. E esta é uma fonte de energia limpa que se perde, caso não seja reaproveitada recorrendo ao uso de tecnologia própria.

Foi exatamente isto que pensou um grupo de investigadores da Universidade Kansai, no Japão, quando imaginaram que as rodas podiam ser uma fonte de energia constante para os próprios veículos. E faz muito mais sentido quando estes veículos são elétricos, que são também aqueles mais em voga.

Já outros investigadores e até fabricantes de pneus se debruçaram sobre o tema, e muitos deles puseram mãos à obra. Acontece que nesta universidade japonesa pensaram de forma diferente de todos os outros, ao focarem-se no efeito de fricção que se gera no pneu quando a superfície toca na estrada.

O protótipo deste sistema gerador de eletricidade fá-lo parecer muito simples. Trata-se de um dispositivo quadrado colado ao pneu. No seu interior há duas camadas com uma película de carga positiva e negativa que se sobrepõem e que entram em contacto quando aquela zona do pneu toca na estrada.

À medida que roda, vai-se gerando um tipo de eletricidade estática conhecido como carga por fricção, que é a mesma que se vai armazenando na bateria do carro e que poderá ajudar a ganhar mais autonomia. Isto não acontece tanto por influência direta no consumo do motor, mas principalmente por alimentar as luzes, por exemplo, e outros comandos do veículo. Além disso, ao contrário da carga gerada pelas travagens, aqui gera-se energia de forma constante, enquanto o veículo está em movimento. Desta forma poupa-se nos consumos.

Não se sabe quando será comercializada esta nova tecnologia, mas já é uma nova abordagem ao aproveitamento da energia gerada pelos pneus do carro.