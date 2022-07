Estes são os 25 municípios mais baratos para se comprar casa

© Alfredo Cunha/Global Imagens

Penamacor, Nisa e Castelo Rodrigo são os três concelhos portugueses onde comprar casa é mais barato. Este top 3 faz parte de uma lista de 25 municípios com os preços mais baixos, sendo que em 11 deles o valor do metro quadrado está abaixo dos 500 euros, de acordo com um estudo da plataforma imobiliária Idealista, divulgada esta segunda-feira.

Em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, os proprietários pedem, em média, 399 euros por metro quadrado (euros/m2) na venda do imóvel.

Ainda no ranking abaixo dos 500 euros por metro quadrado - o que significa que uma casa com 50 metros quadrados de área custa menos de 25 mil euros - estão Nisa (427 euros/m2), em Portalegre, Figueira de Castelo Rodrigo (428 euros/m2), na Guarda, Crato (431 euros/m2), em Portalegre, Sabugal (442 euros/m2), na Guarda, Penacova (448 euros/m2) e Góis (459 euros/m2), ambos em Coimbra, Gavião (466 euros/m2), em Portalegre, Tondela (480 euros/m2), em Viseu, Celorico da Beira (485 euros/m2), na Guarda (486 euros/m2), e Fronteira, em Portalegre.

Por menos de 600 euros por metro quadrado estão os municípios de Arganil (504 euros/m2), em Coimbra, Sever do Vouga (508 euros/m2), em Aveiro. Seguem-se Carregal do Sal (513 euros/m2), Castro Daire, (516 euros/m2), Vouzela, (520 euros/m2) e Santa Comba Dão (521 euros/m2), todos em Viseu, Proença-a-Nova (527 euros/m2), em Castelo Branco, Sousel (529 euros/m2), em Portalegre, Mação (532 euros/m2), em Santarém, Vidigueira (532 euros/m2), em Beja, Idanha-a-Nova (533 euros/m2), em Castelo Branco, Alcanena (534 euros/m2), em Santarém, e Alvaiázere (536 euros/m2), em Leiria.

Segundo o mesmo estudo, Figueiró dos Vinhos, em Leiria, fecha o ranking dos 25 municípios portugueses mais baratos para comprar casa. Naquela zona o metro quadrado custa 544 euros.

Municípios mais caros

O estudo feito pelo Idealista encontrou também as seis localidades "mais exclusivas" para a compra de casa. Lisboa está no topo da lista onde o metro quadrado custa cinco mil euros - o que significa que um imóvel com 50 metros quadrados pode custar 250 mil euros. Este é o município mais caro de Portugal. Seguem-se Cascais (4 116 euros/m2), Grândola (3 824 euros/m2), Loulé (3 369 euros/m2), Oeiras (3 262 euros/m2) e Lagos (3 220 euros/m2).