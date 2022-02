Estes são os 25 municípios portugueses onde se pode arrendar casas mais baratas

É possível alugar casas mais baratas em 25 municípios portugueses © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Dinheiro Vivo 21 Fevereiro, 2022 • 15:19

São 25 os municípios portugueses onde é possível arrendar casas mais baratas. Destes, Castelo Branco é o município mais barato, onde os proprietários dos imóveis pedem em média, 5 euros por metro quadrado.

De acordo com o Marketplace imobiliário de Portugal - um estudo do Idealista - é em Castelo Branco que se encontra o metro quadrado (m2) mais barato de Portugal.

Os restantes quatro municípios mais baratos são: Viseu (5,3 euros/m2), Santarém (5,3 euros/m2), Figueira da Foz (5,4 euros/m2) e Caldas da Rainha (5,8 euros/m2).

Viana do Castelo, Valongo e Leiria são os municípios onde o metro quadrado custa 6 euros. E, por menos de 7 euros encontram-se ainda os municípios de Guimarães (6,1 euros/m2), Braga (6,3 euros/m2), Gondomar (6,5 euros/m2), Alcobaça (6,6 euros/m2), Covilhã (6,6 euros/m2), Vila do Conde (6,9 euros/m2) e Ílhavo (6,9 euros/m2).

Já em Torres Vedras, no distrito de Lisboa e Maia, no distrito do Porto, as casas para arrendar custam 7,2 euros por metro quadrado.

Seguem-se Coimbra (7,4 euros/m2), Montijo (7,6 euros/m2), Póvoa do Varzim (7,7 euros/m2), Vila Franca de Xira (8,1 euros/m2), Barreiro (8,4 euros/m2), Setúbal (8,4euros/m2) e Vila Nova de Gaia (8,4 euros/m2).

Ainda de acordo com o mesmo estudo, no último lugar do ranking, encontra-se o município de Aveiro, custando o metro quadrado 8,5 euros.

Os municípios mais caros

O estudo realizado pelo idealista também encontrou as cinco localidades mais exclusivas para arrendar casa em Portugal. Cascais encontra-se no topo da lista onde o metro quadrado custa 13,6 euros, sendo o mais caro do país. Seguem-se Lisboa (13,5 euros/m2), Loulé (12,1 euros/m2), Oeiras (11,2 euros/m2) e Porto (10,9 euros/m2).