Estes são os supermercados mais baratos no Norte para o Natal

Com a estreia em Portugal da cadeia espanhola de supermercados Mercadona, a Deco tem vindo investigar se existem diferenças significativas entre os preços da concorrência. A associação de defesa do consumidor visitou o Aldi, Auchan, Continente, Continente Modelo, Coviran, El Corte Inglés, E.Leclerc, Froiz, Intermarché, Intermarché Super, Lidl, Mercadona, Minipreço, Minipreço Family, Pingo Doce, Spar e Supercor.

“Considerámos as principais lojas num raio até 15 km das novas lojas Mercadona com o foco nas áreas de concorrência direta”, refere a Deco.

Para o cabaz de Natal – onde foram considerados 41 produtos que permitem o consumidor preparar o jantar da consoada e o almoço do dia de Natal, incluindo doces, fruta e bebidas -, a Deco considera que no Porto e em Barcelos, o supermercado mais barato é o Minipreço.

Em Gondomar, a loja mais barata para comprar o cabaz de Natal é o Intermaché, na rua Gil Vicente. E na Maia, ganha o Pingo Doce, da rua Simão Bolívar.

“Este cabaz mix permite a qualquer consumidor preparar o jantar da consoada véspera de Natal (bacalhau e polvo com todos) e o almoço do dia de Natal (peru assado no forno). Inclui entradas, fruta, doces (bolo rei, peras em calda, fatias douradas, filhós, sonhos e arroz doce), algumas bebidas (Coca Cola, Ice Tea, sumo Compal, vinho do Porto) e ainda miolo de noz, de amêndoa, de avelã, figos secos e bombons”, indica a Deco, que recolheu os preços entre 28 de novembro e 4 de dezembro.

Depois da abertura da primeira loja Mercadona em Portugal, em julho, no Canidelo (Vila Nova de Gaia), seguiu-se a Matosinhos. Ainda em julho abriram mais duas: Maia e Gondomar. Até ao final do ano, Portugal recebeu seis lojas no distrito do Porto, duas em Aveiro e duas em Braga. A expansão no resto do País só está prevista para 2020.

“Esta cadeia espanhola adota uma política de preços diferente da maioria das cadeias em Portugal”, explica a Deco. “Não praticam qualquer tipo de desconto, seja em cartão, em talão, desconto imediato ou outro modo. Na hora de pagar a fatura, os supermercados Mercadona ainda não conseguiram fazer a revolução tão esperada no campeonato dos preços.”

A Deco compromete-se a acompanhar os preços nos próximos dias de forma a “ajudar os portugueses a poupar no cabaz de Natal”.