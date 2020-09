Estrangeiros procuram uma em cada quatro casas no litoral

Praticamente uma em cada quatro casas no litoral português é procurada para comprar ou arrendar por um estrangeiro. Em julho, os não-nacionais representaram 24% das visitas a propriedades nas 422 freguesias costeiras de Portugal, segundo dados publicados esta sexta-feira pela plataforma imobiliária Idealista.

Norte-americanos, franceses e britânicos são as três nacionalidades com maior interesse nestas localizações.

Os cidadãos dos Estados Unidos foram aqueles que procuraram residência em mais freguesias, num total de 166. Grande Lisboa, Zona Oeste e Açores são as três regiões que mais atraíram o interesse destes residentes.

Os franceses procuraram casas em 89 freguesias, sobretudo no Algarve e no Litoral Norte.

Os britânicos estiveram interessados em residências num total de 64 freguesias, com particular interesse nas regiões da Madeira e da Grande Lisboa. Freguesias algarvias como Almancil, Alvor e Mexilhoeira Grande também estiveram no radar destes potenciais arrendatários ou compradores.

As casas mais caras junto à costa encontram-se sobretudo na região de Lisboa: na freguesia da Misericórdia, cada metro quadrado chega a custar 6204 euros. Em sentido inverso, o metro quadrado mais barato fica na freguesia de São Mateus da Calheta, na ilha açoriana da Terceira.

“Portugal continua a atrair muito interesse por parte dos estrangeiros. A procura internacional ativa é evidente, mesmo com as limitações impostas pela Covid-19, em relação à mobilidade, e é muito interessante perceber a evolução da procura do mercado internacional em cada freguesia ou bairro de Portugal. Neste momento, esta informação é essencial para ajustar as estratégias do mercado imobiliário, pois Portugal continua a ser uma opção viável para muitos investidores estrangeiros”, salienta a responsável de dados do Idealista, Inês Campaniço.