Estreia do Hell"s Kitchen conquista 2,3 milhões de portugueses

Chef Ljubomir Stanisic, que protagonizou 'Pesadelo na Cozinha' na TVI, está agora na SIC © D.R.

Dinheiro Vivo 15 Março, 2021 • 16:55

Mais de 2.3 milhões de portugueses assistiram à estreia de Hell"s Kitchen, o novo programa de domingo à noite da SIC. O programa, que tem como protagonista o chef Ljubomir Stanisic, registou uma audência média superior a 1,3 milhões de telespetadores e um share de 26,8%.

O segundo bloco do programa - Hell"s Kitchen: A Prova de Fogo - foi também visto, em média, por 1.3 milhões de portugueses, e atingiu um share de 31,5%. O programa foi o quarto mais visto do dia.

A análise das audiências de ontem (15 de março) é da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

A empresa lembra que o dia foi marcado pela estreia de Hell"s Kitchen e pela entrevista de Meghan e Harry a Oprah, transmitida num exclusivo nacional pela SIC. A entrevista mais falada dos últimos tempos, manteve, em média, 406 mil portugueses colados à televisão, tendo um share de 20,9%.

No top dos programas mais vistos este domingo, esteve All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira. Esta segunda emissão verificou uma audiência média de cerca de 1,3 milhões de telespetadores e um share de 24,5%.

No mesmo período, a RTP1 transmitiu o The Voice Kids, que registou uma audiência média de 649 mil telespetadores e um share de 12.9%.

No total do dia, a SIC foi o canal líder em audiências, com um share de 21%, mais 4,8 pontos percentuais que a TVI, que fechou com 16,2%.

A RTP1 ficou-se pelos 9,8% e a CMTV encerrou o top dos mais vistos com um share de 3,7%.