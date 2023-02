Estrela da NBA Kevin Durant alia-se a portugueses para investir na ScorePlay

Kevin Durant trocou recentemente os Brooklyn Nets, em Nova Iorque, pelos Phoenix Suns, do Estado do Arizona. © Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O basquetebolista norte-americano Kevin Durant, um dos atuais atletas de referência da NBA, aliou-se a um fundo de investimento português para investir no desenvolvimento do negócio da ScorePlay, anunciou recentemente a empresa cuja sede se localiza em Lisboa.

Através da 35V, uma sociedade de investimento mantida com o agente Rich Kleiman, Kevin Durant fechou uma parceria com o fundo português Apex Capital. A Apex Capital é uma venture capital fundada por António Caçorino, Pedro Félix da Costa e pelos pilotos de Fórmula E Mitch Evans e António Félix da Costa, que se dedica a impulsionar atletas de alta competição no mundo dos investimentos financeiros. Ora, é em conjunto com a Apex Capital, que Kevin Durant vai investir na ScorePlay.

A 35V e a Apex Capital vão entrar em conjunto no capital da ScorePlay, empresa que se apresenta como um hub de media suportado em inteligência artificial para diferentes clubes desportivos. Clubes como o Wolverhampton, da Premier League, ou o Atlético Paranaense, do Brasileirão, ou o Bétis de Sevilha, da La Liga, já recorrem à ScorePlay.

A Score Play não tinha, até agora, capital português na sua estrutura, mas desde o início que tem escritório em Lisboa. É, assim, uma empresa com ADN português que abriu, recentemente, escritório em Nova Iorque. Pretende, por isso, expandir-se nos EUA não só com ajuda de um fundo português, mas também com a influência que o nome de Kevin Durant pode gerar.

"Como entrámos recentemente nos EUA, este é um grande momento para anunciar a parceria em desenvolvimento entre a ScorePlay, a APEX e a 35V, que será uma enorme ajuda à medida que almejamos um enorme crescimento e expansão dos EUA em 2023", comenta Victorien Tixier, fundador e presidente executivo da ScorePlay.

"A ScorePlay está a construir uma infraestrutura de media para impulsionar a indústria desportiva do futuro", lê-se no comunicado da empresa.

Com recurso a mecanismos de inteligência artificial, a empresa de ADN lusitano argumenta que pode fornecer uma plataforma de conteúdo de media centralizado, automatizando a "indexação e marcação [de publicações], detetando automaticamente atletas e parceiros", a fim de facilitar o engajamento das organizações desportivas com os respetivos adeptos.

Criada em 2021, a ScorePLay conta com o futebolista alemão Mario Götze e o CEO da Sorare, Nicolas Julia, na estrutura acionista.