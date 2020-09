Estudo da Marsh diz que empresas recorrem cada vez mais a seguradoras internas

Um relatório da Marsh divulgado esta segunda-feira indica que são cada vez mais as empresas a usarem seguradoras internas (cativas) em reação às condições menos favoráveis do mercado segurador.

Uma seguradora cativa é uma seguradora criada por uma empresa ou grupo empresarial para fazer a gestão dos seus próprios riscos, em vez de a entregar a empresas seguradoras externas.

A Marsh, que opera a nível mundial em consultoria de risco e corretagem de seguros (gerindo mais de 1.000 cativas em todo o mundo), concluiu no estudo ‘2020 Captive Landscape Report’ que “as restrições às condições do mercado segurador global durante o ano de 2019 conduziram a uma maior utilização de cativas com um acentuado crescimento no volume de prémios em várias linhas de cobertura”, segundo o comunicado de imprensa.

De acordo com a Marsh, cada vez mais empresas optam por cativas para a cobertura dos seus seguros como “resposta a um panorama segurador e de risco cada vez mais complexo” e com prémios mais elevados.

Entre janeiro e julho deste ano, a Marsh registou 76 novas empresas de seguros de cativas, o triplo das novas empresas no mesmo período de 2019.

Citada no comunicado, a presidente da Marsh Captive Solutions, Ellen Charnley, disse que, “embora nenhuma das novas cativas formadas tenha até à data cobertura de perdas relativas a uma pandemia, muitas organizações estão a utilizar as suas cativas para as ajudar a navegar através da pandemia global da covid-19”.

A Marsh considera que a flexibilidade financeira é uma das vantagens das cativas, afirmando que, “desde março de 2020, conseguiu ajudar gestores a libertar 3.000 milhões de dólares das suas cativas para serem utilizados como tática de liquidez a curto prazo” face aos desafios de tesouraria trazidos pela pandemia.

Em Portugal, ainda é reduzido o número de empresas que recorre a seguradoras cativas.