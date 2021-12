Estudo: Impacto dos incumprimentos pode levar ao fecho de 13% das empresas portuguesas (Imagem de arquivo) © Líbia Florentino / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2021 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O impacto negativo da morosidade na conta de resultados afeta 66% das empresas portuguesas, sendo que 13% admite correr o risco de fechar devido ao impacto dos incumprimentos, indica um estudo da Iberinforma divulgado esta quinta-feira.

De acordo ainda com o estudo de Risco de Crédito realizado pela Crédito y Caución e pela sua filial Iberinform, 41% das empresas portuguesas regista um "aumento dos custos financeiros" provocado pela morosidade e 35% vê-se obrigada a limitar os novos investimentos.

Além disso, 32% das empresas portuguesas refere também que "vê travada" a sua expansão comercial.

O trabalho realça ainda que a "falta de controlo sobre a morosidade" é um risco para a atividade das empresas e que o incumprimento de pagamentos acordados "gera importantes tensões de liquidez" numa situação como a atual e é "especialmente desestabilizador na operação das empresas de menor dimensão".

O estudo da seguradora de crédito interno e de exportação destaca igualmente que a perda que decorre do "incumprimento de uma venda a crédito equivale aos custos de produção do produto".

E prossegue: "Quanto mais reduzida for a margem de lucro da empresa, maior será o impacto do incumprimento na medida em que se torna necessário multiplicar o número de vendas com clientes solventes para compensar essa perda".

No caso de uma sociedade com uma "margem comercial de 10% sofrer um incumprimento de 10.000 euros", terá de "gerar novos negócios no valor de 100.000 euros" para compensar o impacto dos 9.000 euros de custos de produção, exemplifica o estudo.