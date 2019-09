Estudo: Portugueses insatisfeitos com a qualidade dos serviços públicos

Os portugueses estão insatisfeitos com os serviços públicos no país. A conclusão é do estudo “Satisfação e qualidade do serviço público em Portugal”, levado a cabo pelo Portal da Queixa.

Com base num inquérito realizado aos cerca de 3500 utilizadores registados na plataforma, a perceção de qualidade dos serviços públicos baixou de satisfatória com uma média de avaliação de 5,56 em 10 para insatisfatória para 4,54 pontos.

Entre 1 de janeiro e 23 de setembro de 2019, o número de reclamações dirigidas aos vários organismos do setor público aumentou cerca de 21%, face ao período homólogo, com 10312 queixas.

O estudo “visa monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos cidadãos portugueses, através da sua perceção e experiência, aproximando-os do conceito de cidadania participativa, no qual o cidadão é convidado a partilhar a sua opinião. Por sua vez, os serviços públicos envolvidos têm a oportunidade de ouvir os cidadãos, quanto ao funcionamento dos sistemas implementados, tornando-os parte envolvida na importância de uma melhoria contínua dos procedimentos adotados”, explica o Portal da Queixa em nota de imprensa.

Os mais insatisfeitos apontam o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e os Tribunais como os serviços onde tiveram mais experiências negativas.

Educação e forças policiais são os serviços melhor avaliados com um valor médio acima de 6. Os Tribunais, a Segurança Social, Câmaras Municipais e os transportes não alcançaram a média de 5 valores. Os indivíduos com menos de 30 anos são os que melhor avaliam os serviços públicos e apesar de nenhum deles alcançar o 7, todos são aprovados pelos millennials.

A média do tempo de resposta a reclamações é de 34 dias, sendo a Segurança Social, as Câmaras Municipais e os Tribunais os serviços com a resposta mais lenta. Este é o principal problema dos serviços públicos em Portugal, de acordo com os inquiridos. Segue-se o mau serviço por engano, incompetência ou inércia e a falta de formação no atendimento.