Etikway. A plataforma de marcas social e ambientalmente sustentáveis

Lucie Gomes, criadora da Etikway, na loja em Lisboa que vende só marcas nacionais sustentáveis. Esta loja da Etikway fica Embaixada Store, Praça do Príncipe Real, 26. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

A tragédia do desabamento do prédio Rana Plaza, em Daca, no Bangladesh, que provocou a morte de 1.130 pessoas e feriu outras 2.500, sobretudo trabalhadores das cinco fábricas têxteis que operavam no edifícios e forneciam cerca de 30 marcas internacionais de vestuário foi o ponto de partida para a criação de Etikway, uma start-up que se assume como uma incubadora de designers de moda e beleza sustentáveis, na medida em que tem "ajudado muitas marcas a fazer esse trajeto, recorrendo apenas a matérias-primas e a fornecedores devidamente certificados". Um projeto que Lucie Gomes começou em França, transferiu depois para Portugal, mas que pretende chegar ao resto da Europa´.

Licenciada em Psicologia e com 20 anos de experiência a exercer em França, Lucie Gomes deixou tudo para trás para se dedicar ao design e à moda, uma paixão antiga e que ganhou forma, em 2015, através da criação da Escapade, marca de vestuário sustentável. Em 2019 nasceu a Etikway em França, mas, no ano seguinte, foi transferida para Portugal, quando Lucie Gomes regressou ao país-natal. Além da plataforma de vendas online, onde disponibiliza artigos de marcas europeias com certificações várias ao nível da sustentabilidade, a empresária abriu, no final de 2021, uma primeira loja Etikway, situada na galeria comercial Embaixada, no Príncipe Real, e onde estão disponíveis 25 marcas parceiras, todas nacionais ou produzidas em Portugal. Banaya, Blush, Cura, Jacarandá, Lazuli, Maria Góis, Siz, The Ugly Duck ou Vintage for a Cause ou Zouri, entre outras.

Dentro de dias abre nova loja no CascaiSopping e, em setembro, a Etikway chega ao Edifício Castil, considerado por muitos o primeiro grande centro comercial da capital, na rua Castilho. Para 2023, a intenção é abrir trê snovas lojas, no Porto, no Algarve e na região centro, eventualmente em Leiria. A partir de 2024, o foco vira-se para o exterior, com a intenção de abrir lojas em França, começando por Paris, onde a filha de Lucie Gomes está a viver.

A Etikway é também uma fundação que está a reabilitar duas casas e um apartamento em Oliveira de Azeméis para acolher refugiados ucranianos

Com um investimento total que ultrapassa já os 1,5 milhões de euros, este é um projeto de cariz familiar e que, embora já tenha gerado interesse por parte de investidores, assim se deve manter. "Não temos vontade nenhuma de contribuir para o greenwashing -a divulgação de práticas ambientais por parte de entidades cuja atuação efetiva é contrária aos princípios da sustentabilidade -, pelo que vamos manter o controlo sobre a empresa. A verdade é que não encontramos, até ao momento, nenhum investidor que esteja mais perto das pessoas e da proteção da natureza do que do dinheiro", diz a empresária.

Quanto às vendas, foram "fraquíssimas" no ano de arranque, em plena pandemia, e melhoraram em 2021, com a abertura da loja no Princípe Real. A expectativa é que o espaço no CascaiShopping venha a ter "um grande impacto", sendo que o plano de negócios prevê que, com as seis lojas em funcionamento, a Etikway venha a faturar cinco milhões de euros ao ano. "No mínimo", vaticina Lucie Gomes.

A Etikway vende, para já, artigos de vestuário, calçado e produtos de beleza, mas pretende alargar a sua atuação aos têxteis-lar, integrando marcas sustentáveis deste segmento nas suas lojas e plataforma. A intenção é, até ao final do ano, duplicar o número de marcas à venda online, e criar novas parcerias com marcas italianas e espanholas, dando uma dimensão europeia ao segmento de e-commerce da Etikway, cuja plataforma está já disponível na língua portuguesa, inglesa, espanhola e francesa.

Mas nem só de negócios é feito o mundo da Etikway. Lucie Gomes criou também uma associação sem fins lucrativos, a Fundução Etikway que está envolvida, entre outros projetos, no apoio à inserção profissional de refugiados ucranianos em projetos ligados à agricultura sustentável. É uma das entidades envolvidas no concurso de empreendedorismo "Got Talent Missão Ucrânia", desenvolvido pela ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria.