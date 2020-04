EUA. Associações de media pedem medidas ao Governo para o sector

Duas associações representativas dos media nos Estados Unidos estão a pedir medidas ao Governo federal para apoiar a imprensa local que viu as suas receitas afectadas pelo surto do Covid-19.

“À medida que entramos numa fase continua desta crise, iremos envolvermo-nos com representantes eleitos numa discussão de opções para acções do Governo Federal para ajudar a apoiar o nosso ecossistema local de informação. Obviamente, jornalismo independente e o Governo têm uma tensão inerente e necessária, e teremos de procurar soluções que mantenham a separação de interesses. Mas temos uma necessidade mútua de apoiar os media locais para que coletivamente possamos ultrapassar esta crise… e a próxima”, pode ler-se na carta enviada pela News Media Alliance e a America’s Newspapers.

As duas organizações representam centenas de editores de jornais no país “na frente da crise do Covid-19, ao servir as suas comunidades com notícias e informação crítica sobre saúde, bem-estar e segurança”, referem as duas organizações. “Quando as pessoas querem saber sobre a situação na sua cidade, os locais onde podem ser testados ou que decisões estão a ser tomadas em termos de educação, as notícias locais são muitas vezes os únicos locais onde podem obter informação de confiança. E muitos estão a prestar essa informação fora das suas paywalls, sem qualquer expectativa de retorno financeiro”.

“Infelizmente, muitos editores de jornais locais estão confrontados com uma crise existencial. Em particular, a rápida contração dos mercados de publicidade deu um golpe brutal à indústria onde os modelos de negócio já são profundamente difíceis”, referem as associações. “Enquanto muitos editores tiveram aumentos no tráfego digital e nas assinaturas online, mas as receitas adicionais não compensaram de todo as grandes perdas das receitas de publicidade”, reforçam.