EUA geraram 61% do total da energia produzida pela EDPR em 2020

Miguel Stilwell, presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Janeiro, 2021 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As operações nos EUA geraram 61% do total da energia limpa produzida pela EDP Renováveis (EDPR) em 2020, mais 6% do que no ano anterior para 17,4 terawatts por hora, conforme foi hoje comunicado ao mercado.

A EDPR produziu 28,5 terawatts por hora (TWh) de energia em 2020, menos 5% do que no ano anterior, fruto da menor capacidade instalada.

"Em 2020, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 35%, 61% e 4% do total da produção, respetivamente", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na América do Norte, a geração aumentou 6% face a 2019 para 17,4 TWh, em função da nova capacidade em operação "parcialmente impactada pelo menor recurso eólico".

Por sua vez, a geração na Europa recuou 15% em 2020, em comparação com o ano anterior, sobretudo, devido ao impacto da desconsolidação de 997 megawatts em julho de 2019, no seguimento de uma transação de "sell-down" (venda de ativos) e de um menor recurso eólico.

Já no Brasil, a produção caiu 38% para 1.093 gigawatts por hora (GWh), "devido à desconsolidação no primeiro trimestre de 2020 de 137 MW relativos ao "sell-down" dos parques eólicos da Babilónia".

Na terça-feira, o novo presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, considerou que a mudança política nos EUA pode representar "uma oportunidade muito grande" para a elétrica portuguesa, que está a "estudar um plano" para aquele país, para incluir no plano estratégico que será conhecido ainda este trimestre.

Stilwell de Andrade vai assumir a liderança da EDP Renováveis foi também anunciado ao mercado na terça-feira.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP Renováveis subiram 3,37% para 24,55 euros.