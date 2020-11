euescolholocal. A campanha que incentiva às compras no comércio local

© Igor Martins/Global Imagens

#euescolholocal é o nome de uma campanha de sensibilização para que as pessoas escolham as lojas dos "seus" bairros para as compras de Natal.

A iniciativa é da Living Melody, uma cooperativa sem fins lucrativos, que promove a igualdade, o altruísmo, o desenvolvimento sustentável e a entreajuda a nível local, nacional e internacional.

A campanha convida as pessoas a comprar bens e serviços no comércio local e a publicarem fotos ou vídeos nas redes sociais, com o nome do estabelecimento. O objetivo é ajudar as lojas de rua não só através das compras, mas também ao promovê-las nas redes sociais.

A campanha vai decorrer nas páginas de Facebook e Instagram da Living Melody. Para tornar esta ação mais atrativa e dinâmica serão realizados sorteios surpresa no Instagram entre as pessoas que se envolverem mais.