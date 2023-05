Eupago abre agência em Lisboa

A Eupago - fintech especializada em soluções de pagamento digital - quer continuar a crescer no mercado nacional e por forma a alavancar o seu negócio a sul, abriu uma agência em Lisboa.

As expetativas de negócio para o espaço que agora abriu na capital são de conseguir aumentar em 20% as contas ativas e assim chegar aos 25 mil clientes, até ao final deste ano, segundo detalha o responsável pela agência Lisboeta, Rui Hopffer Silva

Com esta expansão, a fintech do Porto prevê um fecho de ano com 735 milhões de euros em transações. O que significará, quando comparado com 2022, um aumento de 16%.

Para trabalhar na nova agência foram contratadas cinco pessoas, que vão prestar serviços como reembolsos, failover, facilitação de serviços de crédito e open banking.

Como frisa o também diretor comercial da Eupago, "este novo espaço resulta do desejo de ir ao encontro dos clientes e facilitar o contacto com a nossa equipa. A partir de agora, poderão fazê-lo presencialmente nestas instalações. Estamos a reforçar a presença da Eupago no mercado português, mas também continuamos focados em projetar a nossa marca na Península Ibérica", explica Rui Hopffer Silva.

A tecnológica fechou o ano passado com uma faturação de cerca de seis milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 24% quando comparado com o período homólogo. E, processou um volume de pagamentos digitais na ordem dos 635 milhões de euros, mais 40% que no ano anterior.