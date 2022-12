Eupago prevê fechar dezembro com 64 milhões de euros em transações online

Compras online estão a crescer © Pixabay

A Eupago, uma fintech que oferece soluções de pagamentos online prevê fechar o corrente mês com 64 milhões de euros de transações registadas pelos seus clientes.

Segundo refere a empresa em comunicado, este valor prende-se com o efeito das compras de Natal.

Em comparação com o fecho de dezembro de 2021, altura em que foram registados 46 milhões de euros em transações, os valores deste ano representam um aumento de 27%. O que supera as previsões iniciais da empresa de fechar este mês com 36 milhões de euros em volume de negócio.

Números que alegram o CEO da empresa, Telmo Santos. "São números que mostram a resiliência do comércio e dos consumidores portugueses. Dada a situação económica do país, na qual se tem vindo a verificar uma perda de poder de compra por parte do consumidor, este volume de transações registado pelos nossos clientes é bastante positivo".

Nova campanha

A Eupago lançou para empresas PME Líder ou PME Excelência, com a oferta de 20% de desconto no desenvolvimento de soluções à medida, bem como reembolsos grátis em todos os meios de pagamento para adesões até ao final de janeiro, revelou a empresa que manteve o seu estatuto de PME Líder e PME Excelência. Até ao final do próximo mês, o CEO da fintech prevê que a empresa chegue às 20 mil contas ativas.