Euro2020. TVI quem mais garante jogos. Novo acordo "põe fim" ao processo de 7 milhões da Sport TV

Cristiano Ronaldo e Eder Foto: EPA/MIGUEL A. LOPES

A TVI comprou 12 jogos do Euro 2020 à Sport TV, sendo o canal generalista que mais jogos irá transmitir em sinal da aberto da competição europeia. Novo acordo põe fim ao processo movido pela empresa de canais temáticos à estação de Queluz por incumprimento do memorando de entendimento assinado em janeiro do ano passado, em que a SportTV exigia o pagamento de 7 milhões de euros. RTP1 e SIC irão transmitir vários jogos da competição em sinal aberto.

"Este actual acordo põe assim fim ao processo da Sport TV contra a TVI", confirma fonte oficial da Sport TV ao Dinheiro Vivo. Em causa estava um processo na ordem dos 7 milhões colocado pela empresa contra a televisão do grupo Media Capital pelo incumprimento do memorando assinado pelas empresas para os direitos de transmissão dos jogos da UEFA em janeiro de 2020, antes do rebentar da pandemia que levou ao adiamento por um ano da competição.

"Tendo em conta esta alteração anormal das circunstâncias e uma vez que os jogos não seriam realizados nem transmitidos dentro do período previsto, ou seja, no ano de 2020, entendeu a TVI que não estavam reunidas as condições para que fosse cumprido o Memorando de Entendimento", explicou fonte oficial da estação, em declarações em outubro do ano passado ao Dinheiro Vivo, depois do Tribuna Expresso ter noticiado que a Sport TV ia avançar com uma ação exigindo um pagamento de 7 milhões.

Novo acordo com TVI com menos jogos

O novo acordo põe fim a esse processo, garante a Sport TV, sem mais detalhes. Mas o mesmo tem outros contornos. A TVI garantiu 12 jogos, número bastante inferior aos 22 fechados há mais de um ano.

"A TVI foi o canal generalista que adquiriu o maior número de jogos, que serão transmitidos em direto e em sinal aberto: 8 jogos da fase de grupos, incluindo o jogo de abertura, dois jogos dos oitavos de final, 1 jogo dos quartos de final e um jogo das meias-finais", informa a TVI em comunicado

Para a competição, que decorre entre 11 de junho e 11 de julho, a estação está a preparar uma operação de cobertura televisiva assegurando o "acompanhamento de todos os resultados, das seleções e dos principais protagonistas desta competição."

O primeiro acordo fechado com a Sport, fechado numa altura pré-pandemia e em que a estação começava a desenhar a sua estratégia de conteúdos para a reconquista da liderança de audiências à SIC, dava à estação o direito exclusivo de transmitir em sinal aberto um total de 22 jogos, um por cada dia da competição, incluindo o jogo de abertura e a final.

Além de todos os jogos que Portugal iria disputar, a TVI tinha adquirido ainda mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos-de-final e as duas meias-finais, bem como as duas partidas que abrem e fecham o Campeonato Europeu. A estação tinha assegurado também a compra de resumos alargados para a TVI24.

RTP garante oito jogos...

A estação pública comprou os direitos de transmissão em sinal aberto para oito jogos do Euro 2020, resultado "de uma parceria desenvolvida com a Sport TV, a SIC e a TVI", informa.

Das transmissões a efetuar pelo canal "destaque para o jogo da Final do Euro 2020 e para um dos grandes clássicos dos Europeus na Fase de Grupos, o jogo que irá colocar frente a frente Portugal e França", a 23 de junho, às 20h00.

"A RTP irá transmitir quatro jogos na Fase de Grupos (de 12 a 23 de junho), um jogo dos Oitavos de Final, um jogo dos Quartos de Final e uma das Meias Finais", informa em comunicado.

A RTP vai ainda transmitir dois jogos de Portugal antes da partida para o Euro, onde a Seleção Nacional de Futebol irá defrontar a Seleção Espanhola (dia 4 de junho, às 18h30) e de Israel (dia 9 de junho, às 19h45).

... e SIC transmite cinco

A SIC garantiu igualmente a transmissão de cinco jogos do Euro2020. O primeiro será Hungria x Portugal (15 de junho às 17h); seguido do Inglaterra x Escócia (18 de junho às 20h). A estação do grupo Impresa assegurou ainda dois jogo dos oitavos de final (26 de junho; dia 27 ou 29 de junho) e um dos quartos de final (2 ou 3 de julho).

Na informação, a SIC e a SIC Notícias preparam operações especiais. No entretenimento, César Mourão vai conduzir novos programas especiais do "Terra Nossa", dedicados aos jogadores, estando a ser preparadas várias emissões especiais do "daytime", como no "Domingão" ou "Casa Feliz".

"Na informação, a SIC aposta numa forte equipa de enviados aos vários locais do Euro, num acompanhamento com grande destaque no "Primeiro Jornal" e "Jornal da Noite" e nas emissões do "Diário do Euro" na SIC Notícias, além de um acompanhamento diário da seleção feito no Instagram do canal líder de informação", informa o canal.

Sport TV transmite todo o Euro2020

A Sport TV é o único canal em Portugal a garantir a totalidade do EURO, nos 51 jogos disputados, tendo para isso criado um canal 100% dedicado, no qual será possível acompanhar 24h/ 24h toda a preparação, bem como a própria competição.

"Esta parceria com a RTP, SIC e TVI salvaguarda aquela que sempre foi a primeira prioridade da SPORT TV: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, citado em nota de imprensa.

"Após aquele que foi um ano de enormes desafios para todos os portugueses, acreditamos que esta é a solução mais correta para que todos possamos apoiar a Seleção Portuguesa. Acredito que Portugal tem todas as condições para renovar o título de campeão europeu, e queremos por isso convidar todos os portugueses a apoiar e acompanhar desde já a nossa extraordinária seleção nacional", acrescenta.