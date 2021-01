EuroBic: Centeno lança alertas aos acionistas sobre entrada de egípcio

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, durante a apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira, no Banco de Portugal, em Lisboa, 17 de dezembro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo 12 Janeiro, 2021 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A entrada no EuroBic do empresário egípcio Roger Tamraz levou o Banco de Portugal a lançar alertas junto dos acionistas do banco português. Tamraz pretende comprar a participação de 42,5% de Isabel dos Santos nesta instituição.

Segundo o Jornal de Negócios desta terça-feira, a empresa Netoil terá prestado informações que não são verdadeiras, imprecisas e que levantaram "fortes reservas" junto do regulador, liderado por Mário Centeno.

Há vários meses que Tamraz submeteu informações junto do Banco de Portugal. O empresário, depois de ficar com a participação de Isabel dos Santos, pretende adquirir as participações de Fernando Teles (37,5%), Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador, cada um deles com 5% do capital. Se isso não se concretizar, o empresário não entrará no EuroBic.