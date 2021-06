Eurobic passa de lucros a prejuízos de 5 milhões de euros em 2020

Sede do banco EuroBic (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Eurobic passou de lucros de 61 milhões de euros em 2019 a prejuízos de cinco milhões de euros no ano passado, sobretudo devido ao registo de imparidades de 42 milhões de euros, anunciou a instituição na terça-feira em comunicado.

"Num exercício fortemente marcado pelas consequências da pandemia, o EuroBic conseguiu manter uma dinâmica operacional e comercial próxima da verificada em 2019, registando um volume de negócios de 11.275 milhões de euros", adiantou o banco, na mesma nota.

Para este resultado contribuiu "a recuperação da atividade verificada no 2º, 3º e 4º trimestres, particularmente expressiva no crédito e nos depósitos de clientes, que tiveram um incremento de 206 milhões de euros nos últimos oito meses de 2020", detalhou a instituição.

"Apesar do enquadramento especialmente adverso, o EuroBic continuou a responder às necessidades e solicitações dos clientes, apoiando particulares e empresas mediante a concessão de novo crédito e a prestação de serviços financeiros completos, tanto na rede comercial como nas plataformas digitais", garantiu a instituição.

De acordo com o Eurobic, "no que respeita a crédito concedido, importa salientar que, tanto ao nível do volume de crédito ao abrigo de linhas protocoladas como ao nível do volume de novo crédito à habitação, foram atingidos valores que representam novos máximos históricos de produção".

Ainda assim, o banco "partilhou com o resto do setor bancário os impactos da crise generalizada e apresentou um resultado líquido negativo de 5 milhões de euros, sobretudo em consequência de um registo prudente de imparidades no valor de 42 milhões de euros", lê-se na mesma nota. O banco revelou, no ano passado, que tinha obtido lucros de 61 milhões de euros em 2019.

O Eurobic realça ainda que "neste ambiente adverso", manteve "um nível de solidez que consolida a sua posição de referência no setor financeiro português em termos de indicadores de qualidade dos seus ativos".

A instituição deu conta de que possuiu "um rácio de Common Equity Tier 1 de 14,58%, um rácio de liquidez de 148% (238% se considerarmos a 'pool' de ativos elegíveis para desconto) e a redução dos NPL [malparado] de 5,9% em 2019 para 5,2% (apenas 1,2%, em termos de NPL líquido) em 2020".